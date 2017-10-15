15 Ekim 2017 Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Bartın, Karabük, Artvin, Ardahan ve Kastamonu kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güney Ege ve Karadeniz kıyılarında yer yer batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 23°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında gece saatlerine kadar kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C

Az bulutlu

IZMIR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 18°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Bartın, Karabük ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞIRNAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SIIRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık