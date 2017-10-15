15 Ekim 2017 Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Bartın, Karabük, Artvin, Ardahan ve Kastamonu kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güney Ege ve Karadeniz kıyılarında yer yer batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (30-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, heyelan v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 24°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 23°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında gece saatlerine kadar kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde çok bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN °C, 18°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Sinop, Bartın, Karabük ile Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ŞIRNAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SIIRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık