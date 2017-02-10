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15 Diyanet personeli gözaltına alındı

Uşak'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 15 Diyanet personeli gözaltına alındı.

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15 Diyanet personeli gözaltına alındı

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5'i kadın 15 zanlı gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5'i kadın olmak üzere 15 Diyanet personeli gözaltına alındı.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi. AA 

Etiketler: gözaltı, fetö, diyanet personeli
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