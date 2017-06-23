Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kamyonette 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen kaçak sigaranın kamyonetle Şanlıurfa'ya götürüleceği bilgisine ulaştı.
Aslıca Mahallesi'nde durdurulmak istenen N.T. idaresindeki kamyonet, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamacanın ardından bariyerlere çarparak duran aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, mobilyaların arasına saklanmış 15 bin paket kaçak sigara bulundu.
Sürücü N.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.