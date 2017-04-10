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Buradasınız : » » 149 polisin FETÖ'den yargılanmasına başlandı

149 polisin FETÖ'den yargılanmasına başlandı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polis hakim karşısına çıktı.

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149 polisin FETÖden yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan ilk duruşmaya, 114'ü tutuklu 116 sanık ve avukatlar katıldı.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 emniyet görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. AA

Etiketler: fetö, bylock
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