144 Uzman erbaş yemin etti

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında 36. dönem 144 uzman erbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Programda, tümen sancağının tanıtılmasının ardından ant içme törenine geçildi.

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen temsili birer askerin de katıldığı törende askerler, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralandı.

Askerler, daha sonra Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.

Törende, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Öngay, mesajında "Sevgili uzman erbaşlar, Unutmayın ki barışta muharebe eder gibi eğitim yapan, savaşta eğitim yapar gibi muharebe eder. Siz ne kadar eğitimli olursanız, sizlere verilen silah, araç ve sistemleri o kadar etkili kullanırsınız, kondisyonunuz o kadar iyi olur ve moral motivasyonunuz o kadar yüksek olur." ifadelerine yer verdi.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanı Albay Burç Pekin ise başarılı askerlere hediye ve başarı belgelerini verdi.

Tribünleri dolduran aileler, yemin törenini coşkuyla izledi. Törenin bitiminin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: AA