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144 köy yolu ulaşıma açıldı

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 144 köy yolu ulaşıma açıldı.

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144 köy yolu ulaşıma açıldı

Uşak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 köy yolu ulaşıma açıldı.

Vali Ahmet Okur, kar yağışının kentte etkili olduğunu belirtti.

Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımın kapandığını vurgulayan Okur, "İl Özel İdaresine bağlı 21 ekip karla mücadele ediyor. Ekiplerimiz çalışmaları sonucu kapanan 144 köy yolu ulaşıma açıldı. Şu anda tüm yollarda trafik akışı sağlanmaktadır. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor." dedi.

Okur, İzmir-Ankara karayolu ile ilçe bağlantı yollarında ise herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Etiketler: uşak, kar, yol durumu, köy yolları
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