142 yıllık rüya 2019'da gerçek olacak

6 ili doğrudan, 50 ili dolaylı ilgilendiren, 926 milyon TL tutarındaki 818 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi bitiyor. Böylece mesafeler kısalacak, maliyetler düşecek, ihracat ve turizm potansiyeli artacak.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk defa gündeme gelen, 2. Abdulhamid zamanında da projesi çizdirilen, ‘142 yıllık rüya’ olarak nitelendirilen Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi çalışmalarında sona gelindi.

Projenin ihalesi 2008 yılında yapılmıştı. Projeye şu ana kadar 696 milyon TL harcama yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak proje; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. Projeyle Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere ihracat kolaylaşacak. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projenin en önemli etabı, Ordu sınırları içerisinde bulunuyor. Burada 50 kilometrelik kısım tamamlanarak trafiğe açıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Bu proje Ordu’dan başlayıp Hatay’a kadar giden bir hat. En zor kısmı ilimiz sınırlarında. Şu ana kadar 100 kilometrenin yarısı bitirildi. Diğer etap devam ediyor. İlimizdeki zorluk, tünellerin çok fazla olmasından kaynaklanıyor. 88 kilometrelik güzergah üzerinde, 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tane tünel, çok sayıda köprü, viyadük bulunuyor.” dedi.

Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte mesafelerin kısalacağını, ulaştırma maliyetlerinin azalacağını, başta sebze ve meyve olmak üzere fiyatlarda ciddi bir ucuzlama olacağını anlatan Vali Yavuz, şöyle devam etti:

"Ayrıca bu bölge eşsiz bir güzelliğe sahip. Buranın turizm potansiyeline de çok önemli katkı sunacak bir proje. Yeni tesislerin yapılmasıyla ilgili önemli çalışmalarımız var."

Ordu Valisi Yavuz, projenin 2019’da tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA