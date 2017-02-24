14 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile Milli Eğitim Bakanlığına devredilen okullarda öğretmenlik yapan 14 kişi yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, İstanbul, Kars, Manisa, Zonguldak, Samsun ve Aydın'da belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile Milli Eğitim Bakanlığına devredilen kentteki eğitim kurumlarında görev yapan, biri askeri okullara yerleştirilmek üzere hazırlanan öğrencilerden sorumlu "abi"nin de aralarında olduğu 14 öğretmen yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında aranan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. AA