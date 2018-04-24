14 kişilik minibüste 56 göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş'ten Muradiye ilçesine seyir halindeki 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü, Ünseli Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan uyruklu 56 kaçak yakalandı.

Sürücü B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdüğü göçmenlerin ısınması sağlandı ve gruba yiyecek verildi.

Kaynak: AA