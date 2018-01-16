14 kişilik minibüse 71 kişiyi sığdırdılar

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü İlçesi Sansa Deresi mevkisine gelen Devran Y'nin kullandığı 04 D 2357 plakalı 14 kişilik minibüs, yolcuları araziye bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Minibüsten inenleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve İran uyruklu, 5'i çocuk, 3'ü kadın 69 yabancı uyruklu kişiyi fark etti.

Gruplar halinde yol kenarında ya da dağlık alanda yürüyen ve jandarmayı görünce kaçmaya çalışan bu kişilerin tamamı gözaltına alındı.

Üzümlü Belediyesince tahsis edilen otobüslerle ilçe merkezine getirilen kaçak göçmenler, Üzümlü İlçe Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından gerekli yasal işlemler için il merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Erzurum yönüne giden ve içerisinde Devran Y. (28) ve Bilal K'nin (28) bulunduğu minibüs ise jandarma ekiplerince yakalandı. Her iki zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Doğubayazıt'tan Üzümlü'ye 450 kilometre taşınmışlar

Jandarmanın incelemesi sonucu 71 kişinin sığdığı anlaşılan minibüsün 14 kişilik olduğu, ancak Devran Y. ile Bilal K'nin minibüsün yolcu kapasitesini artırmak için aracın koltuklarının büyük bölümünü söktükleri belirlendi.

Taşıma kapasitesinin beş katı yolcu bindirilen minibüsle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kadar 450 kilometre taşınan kaçak göçmenlerin, havasızlıktan nefes alamadıkları için yolculuk esnasında minibüsün yan camını kırdıkları tespit edildi. Minibüsün bagaj kapısının ise aşırı yolcu nedeniyle kopma noktasına geldiği görüldü.

Afganistan uyruklu kaçak göçmen Aziz Rahmani, minibüsün camını kırarak hayatta kalmaya çalıştıklarını belirterek, "Afganistan'dan Türkiye'ye geldik, Aksaray'a çalışıp para kazanmaya gidiyorduk. Minibüse binmemiz çok zor oldu, çok fazla kişiydik, hava alamadık ve içeri hava girsin diye camı kırdık." dedi.

"Bizi yol kenarına bırakıp gittiler"

Rahmani, şöyle konuştu:

"Minibüs şoförü bize 'Polis bizi yakalarsa cezaevine atar" dedi ve bizi yol kenarına bırakıp gittiler. Ardından Türk askeri gelip bizi kurtardı. Hava çok soğuktu. Çok açtık, bize sıcak çorba verdiler, karnımızı doyurdular. Türk askerine ve milletine çok teşekkür ediyoruz, bizi soğuktan alıp, karnımızı doyurdular. Kaçakçılara bizi götürmeleri için kimimiz 500, kimimiz bin dolar ödedik. Herkesten farklı farklı para alıyorlar."

Afganistan uyruklu Muhammed Gül de yol kenarında terk edildiklerini ifade ederek, "Bizi Erzincan şehir merkezine gelmeden bırakıp kaçtılar. Biz de inip bir süre yol kenarında yürüdük. Hava çok soğuktu." dedi.

Kaynak: AA