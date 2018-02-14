14 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 18 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Şanlıurfa, Kayseri, Nevşehir, Diyarbakır, Giresun, Bursa, Karabük, Yalova, Hatay ve Kırıkkale'de 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf askerler ile askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, yaptığı açıklamada, "Örgüt üyelerinin ve mahrem imamlarının deşifresine ve tespitine yönelik bir çalışma. Sabah saatlerinde Niğde merkezli 14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler Niğde’ye getirilecek. Gözaltına alınanlar arasında subay, astsubay ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okulların öğrencileri de bulunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA