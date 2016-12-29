Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.534
    Euro: 3.699
  • BIST: 77904.86
    Altın: 130.16

Kapat
Buradasınız : » » 14 ilde FETÖ soruşturması

14 ilde FETÖ soruşturması

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
14 ilde FETÖ soruşturması

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK'dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile halen görevde olan bir subayın bulunduğu 2'si kadın 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyonun, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanması ve askeri liselere öğrenci yerleştirme işlemleri ile örgüte finans sağlayan iş adamlarına yönelik yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan, kapatılan Feza Eğim Kurumları'nda öğretmen olan Ü.A'nın Samsun'da örgütte askeri liselere yerleştirilecek öğrencileri belirlediği öne sürüldü.

Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da 41 adrese 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilmişti.

Etiketler: Samsun merkezli 14 il, 26 şüpheli, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER