14 ilde FETÖ operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla kimlikleri tespit edilen şüphelilere ait Malatya merkezli Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "il ve ilçe mütevelli heyeti ve bölge ablalarının" da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: AA