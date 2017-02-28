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14 eski polis gözaltına alındı

Erzurum'daki FETÖ operasyonunda "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 14 eski polis yakalandı.

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14 eski polis gözaltına alındı

Erzurum merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 14 eski polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda FETÖ'nün emniyet yapılanmasını deşifre etme çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheliye yönelik Erzurum merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 14 polis gözaltına alındı.

Erzurum ve bulundukları illerde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheli 5 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: erzurum, fetö
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