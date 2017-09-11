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13. yüzyıla ait tablet ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tableti satmaya çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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13. yüzyıla ait tablet ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tableti satmaya çalıştığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Perşembe beldesinde ikamet eden C.Ç'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin alıcı gibi irtibat kurduğu C.Ç, buluşma noktasına geldiğinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin yanında getirdiği ve 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen ve üzerinde insan figürünün yanı sıra çeşitli desenler bulunan tablet ele geçirildi.

C.Ç'nin, jandarmada verdiği ilk ifadesinde tableti Bartın'da kazı yaptığı sırada bir mezarda bulduğunu söylediği öğrenildi.

Bu arada tarihi eser, Ereğli Müzesi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: zonguldak, Çaycuma, tarihi eser
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