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13 üniversiteyle ilgili karar Resmi Gazete'de

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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13 üniversiteyle ilgili karar Resmi Gazetede

Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Bazı yüksekokullar kapatıldı, bir fakültenin de ismi değiştirildi. 

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesi'ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesi'ne bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

Kapatılan yüksekokullar

Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

İsim değişikliği

Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: üniversite, resmi gazete
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