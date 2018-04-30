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13 ton ham petrolü çalarken suçüstü yakalandılar

Kahramanmaraş'ta BOTAŞ petrol boru hattından 13 ton ham petrol çalarken 2 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri gözaltına alındı, biri serbest bırakıldı.

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13 ton ham petrolü çalarken suçüstü yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde devriye görevi yapan Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, petrol boru hattında şüphelendiği iki otomobilin sürücüleri S.K. ile B.B.'nin kimlik kontrollerini yaptı. Bu sırada sürücülerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, petrol hırsızlığı olabileceğini değerlendirerek boru hattında inceleme yaptı.

İncelemeler sırasında, boru hattında park halindeki kamyonun kasasında 12 bin 970 litre ham petrol bulunan tanker ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede, şüphelilerin boru hattından vana bağlantısıyla hırsızlık yaptığı tespit edildi.

1 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bunun üzerine S.K. ve B.B. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada M.B., S.B., S.U. ve A.U. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: petrol, Kahramanmaraş, BOTAŞ petrol boru hattı, Botaş
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