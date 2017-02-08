13 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski 20 rütbeli askerden 13'ü tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen 20 rütbeli askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.