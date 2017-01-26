  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Mecliste

CHP Genel Başkanı, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Kılıçdaroğlu ile Kürkcü'nün ikişer fezlekesi bulunuyor.

Bu fezlekeler, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği kanunu uyarınca milletvekillerinin yargılanmaları amacıyla TBMM'de 139 milletvekiline ait 682 fezlekenin Adalet Bakanlığına gönderilmesinden sonra, TBMM Başkanlığına ulaşan ilk dosyalar olma niteliği taşıyor. Halen bu dosyalardan milletvekillerinin yargılanmaları devam ediyor.

 

Etiketler: tbmm, dokunulmazlık dosyası
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