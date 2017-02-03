  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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13 jandarma personeli FETÖ'den tutuklandı

Beş ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 jandarma personeli tutuklandı.

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13 jandarma personeli FETÖden tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Manisa merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri binbaşı 13 jandarma personeli tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İzmir, Mersin, Kayseri ve Eskişehir'de toplam 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli rütbelerdeki 13 jandarma personeli gözaltına alındı. Zanlıların 7'sinin daha önce meslekten ihraç edildiği, 6'sının görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar binbaşı T.A. ile İ.B, M.T.A, A.B, H.İ.A, A.G, F.A, H.F.S, S.D, M.A, M.A.A, T.N ve Ö.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan Tugay Komutanlığı personeli B.M'nin de yakalandığı, firari olan 2 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy operasyonları
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