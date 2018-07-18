13 ilde Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK'daki "subay mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, sabit telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 98 askeri personele düzenlenen operasyonda 7 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

62'si hakkında daha önceden de işlem yapılmış

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Örgütün "mahrem subay imamları" tarafından sabit telefonlardan arandıkları iddiasıyla 1 yarbay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 31 üsteğmen, 49 teğmen, 6 astsubay ve 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Zanlılardan 62'si hakkında daha önce FETÖ soruşturmasından işlem yapılmıştı.

Geriye kalan 36 zanlıdan 12'sinin talimatla ifadesi alınmış, hakkında gözaltı kararı verilen 24 zanlının 15'i, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kayseri, İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

6 şüpheli tutuklandı

17 Temmuz'da mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 5 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA