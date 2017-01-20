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13 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Yurt çapında düzenlenen FETÖ operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı.

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13 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 40 polis hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyon kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde'de meslekten ihraç edilen 2 komiser 11 komiser yardımcısı olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri diğer illerde ise haklarında yakalama kararı bulunanlardan 13 kişiyi gözaltına alırken, 14 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor. s hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyon kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde'de meslekten ihraç edilen 2 komiser 11 komiser yardımcısı olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri diğer illerde ise haklarında yakalama kararı bulunanlardan 13 kişiyi gözaltına alırken, 14 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu 

Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen bazıları daha önce görevlerinden ihraç edilmiş 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana, Antalya, Kırşehir, Kayseri ve Denizli'de "ByLock"u kullandığı tespit edilen aralarında emniyet müdürü, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlerin de aralarında olduğu 36 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etiketler: operasyon, Niğde, gözaltı, fetö, 8 il, 20 eski polis
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