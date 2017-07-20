13 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli daha farklı illerde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Böylece operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta başlatılan soruşturmada, aralarında daha önce ihraç edilmiş 1 binbaşı ve 1 astsubay ile halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde aktif çalışan 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, bunun üzerine Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 17 kişi gözaltına alınmıştı.