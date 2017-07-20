  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.539
    EURO 4.071
  • BIST 107397.63
    ALTIN 140.738
Buradasınız : » » 13 ilde FETÖ operasyonu

13 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli 13 ilde, örgütün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
13 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 5 şüpheli daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli daha farklı illerde yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Böylece operasyon çerçevesinde gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta başlatılan soruşturmada, aralarında daha önce ihraç edilmiş 1 binbaşı ve 1 astsubay ile halen Türk Silahlı Kuvvetlerinde aktif çalışan 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, bunun üzerine Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Erzurum, Niğde, Aydın, Şırnak, Sinop, Diyarbakır, Muğla, Malatya ve Balıkesir'de 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15'i muvazzaf askeri personel olmak üzere 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Kocaeli, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER