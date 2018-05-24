13 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, açığa alınan ve halen görevde bulunan askerlerin de aralarında bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde şüphelilerin belirlenen adreslerine, sabahın ilk ışıklarıyla baskın yapıldı.

Operasyonda aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve astsubayların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Diğer zanlıları arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA