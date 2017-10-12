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13 ilde 25 askerin yakalanması için FETÖ operasyonu

Haklarında yakalama kararı çıkarılan çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel için 13 il ile KKTC'de operasyon başlatıldı.

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13 ilde 25 askerin yakalanması için FETÖ operasyonu

Mardin merkezli 13 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerdeki 25 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Mardin, İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir ve Kocaeli ile KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon sürüyor.

Etiketler: FETÖ operasyonu
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