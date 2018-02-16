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13 engelli genç askerlik başvurusu yaptı

Tokat'ın Turhal ilçesinde askerlik yapmak isteyen 13 engelli, askerlik şubesine dilekçe verdi.

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13 engelli genç askerlik başvurusu yaptı

İlçedeki özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 18-38 yaş arasındaki erkek öğrenciler, eğitmenleriyle askerlik şubesine giderek, askerlik yapma hayallerini gerçekleştirebilmek için dilekçeyle başvuru yaptı.

Rehabilitasyon merkezinin rehber öğretmeni Hülya Çınar, gazetecilere, engelli öğrencilerin en büyük hayalinin, askerlik yapmak olduğunu söyledi.

Bir günlüğüne de olsa engellilerin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla dilekçelerini ilgili kurumlara sunduklarını belirten Çınar, "Umarım hayallerini gerçekleştirmeleri sağlanır. Bedensel, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerimiz var." dedi.

Engelli öğrencilerden Emrah Sevin de askere gitmek istediğini anlatarak, "Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz de mücadele etmek istiyoruz. Biz de asker olmak istiyoruz. Bu da bizim hayalimiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: turhal, Tokat, engelli gençler, dilekçe, askerlik
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