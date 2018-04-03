13 bin kilometre yol katedip 68 bin dolar çaldılar

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde dün öğle saatlerinde, finans işleriyle uğraşan Melih S.'ye ait park halindeki aracın içerisinde bulunan 68 bin doları, camı parke taşıyla kırarak alan 4 şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gittiği tespit edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de yapılan operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı.

"Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldik"

Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa'ya götürüldü. Zanlıların kimlik kontrollerinde, 4'ünün de hırsızlık için Güney Amerika'dan geldikleri ortaya çıktı. Cesar G. ve Neberu A.Q.V.'nin Perulu, Jaiko E.R.C.'nin Kolombiyalı, Roberto R.'nin de Kübalı olduğu belirlendi. Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan şüphelilerin, Avrupa'da toplu para çekme alışkanlığı olmadığı için Türkiye'ye geldiklerini söyledikleri öğrenildi.

Hırsızlık için gemiyle Atlantik Okyanusu'nu geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı'nı aşıp Akdeniz'e gelen hırsızların 13 bin kilometre yol kat edip Türkiye'ye ulaştıkları belirtildi.

Şüphelilerin sabıkalı oldukları için havayolu yerine kaçak yolculuk yaptıkları deniz yolunu tercih ettikleri öğrenildi.

Peruk takıp jammer taşıdılar

68 bin doları çaldıktan sonra yakalanan Güney Amerikalı hırsızların olay sırasında başlarına peruk taktıkları da belirlendi. Yapılan üst aramalarında farklı peruklar, şapkalar ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.

Şüphelilerin, İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin GPS kilitleme sistemini devre dışı bırakmak için jammer taşıdıkları da ortaya çıktı.

Çaldıkları 68 bin dolar polis tarafından Melih S.'ye teslim edilirken, sorgusu tamamlanan 4 hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA