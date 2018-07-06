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13 ayrı suçtan aranan yankesici yakalandı

Ankara Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik yaptığı belirlenen Nazlı P.'yi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

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13 ayrı suçtan aranan yankesici yakalandı

Ankara Sincan'da "tırnakçılık" adı verilen yöntemle gerçekleştirilen yankesicilik olaylarının failini belirlemek için çalışma yürüten Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonrası polis, olayların faili olduğu tespit edilen Nazlı P.'yi suçüstü yakaladı.

Zanlının, Ankara, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Elazığ, Balıkesir, Bursa, Konya ve Sakarya'da, 4 yankesicilik, 4 dolandırıcılık, 4 hırsızlık ve bir resmi belgede sahtecilik olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının benzer suçlardan 51 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yankesici, tırnakçılık, sincan, ankara
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