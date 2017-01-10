12 polis FETÖ'den tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Biri 4'üncü sınıf emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 7 polis, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 polis tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında, polis memurları Aydın Ş, Ertuğrul Y, Yaşar A, Gürbüz B. ve Halil Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.