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1,2 milyon dolarlık gizli hesap iddiası istifa getirdi

Arjantin Devlet Başkanlığı Müsteşar Yardımcısı Valentin Diaz Gilligan, Andorra'da gizli hesabının olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmasının ardından görevinden ayrıldı.

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1,2 milyon dolarlık gizli hesap iddiası istifa getirdi

Küçük Avrupa ülkesi Andorra'da 1,2 milyon dolarlık gizli hesabı olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Arjantin Devlet Başkanlığı Müsteşar Yardımcısı Valentin Diaz Gilligan görevinden istifa etti.

İspanyol El Pais gazetesinin, Gilligan'ın, parayı Andorra'daki gizli hesabında 2012-2014 yıllarında sakladığını yazması üzerine Arjantin Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, 2015 yılında Devlet Başkanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Gilligan hakkında geçen hafta soruşturma başlatmıştı.

Diaz Gilligan, futbolcuları temsil eden, hissedarı olduğu İngiliz şirketine ait parayı beyan etmediğini savunmuştu.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Gilligan'ın hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu kanıtlaması gerektiğini söylemişti.

Gilligan ile ilgili iddiaların, siyasete girmeden önce 12 yıl Boca Juniors kulübünün başkanlığını yapan Macri açısından "hassasiyet" yarattığı söylenenler arasında.

Kaynak: AA

Etiketler: Valentin Diaz Gilligan, Arjantin, Andorra
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