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12 Mart'taki YGS'de toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, 12 Mart'ta yapılacak YGS'de, öğrenci ve görevlilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması teklifi onaylandı.

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12 Marttaki YGSde toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS), öğrenci ve görevlilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanması teklifi onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Mart 2017 Pazar günü yapılacak YGS'de toplu ulaşım araçlarının sınava girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet vermesini görüştü. AK Parti ve CHP Grubunun konuyla ilgili sunduğu ortak önerge, görüşülerek meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Karara göre, YGS sınavına girecek öğrencilerle görevliler, İstanbul'da hizmet veren İETT Otobüsleri, Metrobüs, Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metro, Füniküler, Tramvay, Teleferik, Şehir Hatları Vapurları ile özel deniz motorlarına ücret ödemeyecek.

Toplu taşıma araçlarının akaryakıt ve enerji bedelleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. AA

Etiketler: İstanbul, YGS, toplu taşım ücretsiz
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