12 ilde FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu: 15 gözaltı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün örgüt sorumlularının TSK mensuplarıyla irtibat kurmak ve deşifre edilmelerini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit hususi hatlardan görüşme yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Kars, Ankara, İstanbul, Bartın, Tunceli, Tekirdağ, Adana, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve muvazzaf 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ve 5 astsubay gözaltına alındı.

Kaynak: AA