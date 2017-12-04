12 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturması

Eskişehir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 66 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

Bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 64'e çıktı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Eskişehir, Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin'de 40'tan fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf asker, sözde mahrem imam ve savaş pilotlarının da aralarında bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri de 1 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA