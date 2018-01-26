Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 27'si ByLock kullanıcısı 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Ayrıntılar geliyor...
12 ilde FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı
23 hedef imha edildi, en az 343 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
Pentagon Sözcüsü Dana White: Türkiye ile krizde değiliz
Kanada tarihinde bir ilk! Şeref Madalyası aldı
Trump'tan Filistin'e tehdit: Barış masasına oturmazlarsa yardımı keseriz
"Türkiye Kart' dönemi başlıyor