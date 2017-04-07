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12 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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12 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük, Amasya, Mardin, Muş, Kırklareli, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Malatya'da örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf üsteğmenler A.Ç. ve O.E, teğmenler Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö. ve K.O, astsubaylar A.C, R.V, C.S. ve E.D. ile H.K, R.İ. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Karabük'e getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. AA

Etiketler: Karabük, fetö
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