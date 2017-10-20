12 gün boyunca kaçıp saçlarını kazıtan terörist yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışmadan kaçtıktan 12 gün sonra yakalanan teröristin, tanınmamak için Dalaman'da gittiği berbere kendisini lösemi hastası olarak tanıtıp saçlarını kazıttığı ortaya çıktı.

Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçtıktan sonra Dalaman ilçesinde yakalanan ve Muğla Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan "Reşit" kod adlı PKK’lı terörist Serbest Şenlik ile kendisini Çanakkale'den almaya gelen akrabası B.Ş'nin ifade işlemleri devam ediyor.

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de sıkıştığı portakal bahçesinde üzerindeki el bombasını patlatarak ölümünün ardından devam eden operasyon sonucu 17 Ekim'de yakalanan teröristin Köyceğiz’den, Ortaca'ya ardından Göcek üzerinden Dalaman’a ulaştığı tespit edildi.

Teröristin sorgusunda, kaçtığı 12 gün boyunca katettiği 50 kilometrelik yolda ormanlık arazide bulduğu çoban kulübelerinde, boş gördüğü barakalarda konaklayıp evlerden gıda maddesi çalarak hayatta kaldığı, gündüzleri de geçtiği bölgelerde bulunan narenciye bahçelerine girerek çaldığı portakalları yediği ortaya çıktı.

Dalaman’a geldikten sonra internet üzerinden ailesiyle irtibata geçen teröristin, Çanakkale’den otobüsle Dalaman’a kendisini almaya gelen yakın akrabasıyla buluşmayı beklediği saptandı.

"Lösemiyim" yalanı

Teröristin Dalaman ilçesinde akrabasını beklerken tanınmamak için imajını değiştirmeye çalıştığı, Dalaman’da gittiği berbere "lösemi hastası" olduğunu söyleyerek saçlarını kazıttırdığı tespit edildi.

Kaynak: AA