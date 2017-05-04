  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava düştü

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, Evren ile Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

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12 Eylül askeri darbesine ilişkin dava düştü

Ankara 10.Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın, sanıkların ölmeleri nedeniyle düşürülmesi kararlaştırıldı.

Yargıtayın, Evren ve Şahinkaya hakkında verilen mahkumiyet hükmüne ilişkin kararı bozmasının ardından tekrar görülmeye başlanan davada karar çıktı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, müdahillerin son beyanlarını, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını almasının ardından, Evren ve Şahinkaya hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildiğini açıkladı. AA

Etiketler: Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül Askeri Darbesi
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