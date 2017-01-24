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12 eski emniyet çalışanı tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandı.

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12 eski emniyet çalışanı tutuklandı

Denizli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski emniyet personellerinden 12'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 eski emniyet personelinden 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen ve eski şube müdürleri ile komiserlerin de aralarında olduğu 13 zanlıdan 12'si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen eski emniyet personeline yönelik Denizli merkezli 8 ilde belirlenen 31 adrese 17 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 eski emniyet personeli gözaltına alınmıştı. İlk etapta dün adliyeye sevk edilen 15 kişiden 14'ü tutuklanmıştı.

Etiketler: fetö, FETÖ operasyonu, PDY, emniyet personelleri
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