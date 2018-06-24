117 yaşında sandığa gitti

Gaziantep'te yaşayan 117 yaşındaki Ayşe Uzkar'ın 9 çocuğu, 40 torunu, 62 torununun çocuğu ve 2 torununun torunu var. Uzkar çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Atatürk İlkokulu'na götürüldü.

Bastonundan destek alarak yürüyebilen Uzkar, 1012 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Ayşe Uzkar'ın oğlu Mustafa Uzkar, annesinin daha önceki tüm seçimlerde oy kullandığını söyledi.

"Anneme yardımcı olup, okula getirdik ve tercihini yaptı. Seçimin sonucu tüm ülkeye hayırlı olsun."

Konuşmakta güçlük çeken Ayşe Uzkar da, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA