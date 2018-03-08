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Buradasınız : » » 112 personelinden 'Afrin'e Selam'

112 personelinden 'Afrin'e Selam'

Trabzon'da eğitim alan 112 personeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla "Afrin'e Selam" sloganıyla drone ile video hazırladı.

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Trabzon'da 112 personeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için dubalarla "Afrin'e Selam" yazarak, Türk bayrağı açtı.

Trabzon Bölge Eğitim Merkezi'nde 05-08 Mart tarihleri arasında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı istasyonlarda çalışan personele yönelik Rize ve Artvin'den personelin de katılımıyla "Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Koordinatör Dr. Efnan Bayrak Erbölükbaş yönetiminde eğitime katılan 20 personele üç gün boyunca eğitim verildi.

Kursu tamamlayan personel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral ve destek vermek amacıyla kamera karşısına geçti.

Personel, dubalarla "Afrin'e Selam" yazarak, Türk bayrağı açıp, 59 saniyelik bir görüntü çekti. Drone ile çekim yapılan videoda ambulanslar da yer aldı.

Video, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün resmi web sayfasında ve sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı
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