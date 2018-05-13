112 Çağrı Merkezi'ne hakarete 15 bin lira para cezası

Türkiye'de "tek acil çağrı numarası" oluşturma projesinin pilot ili Antalya'da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 9 yıldır aralıksız hizmetini sürdürüyor. Merkezde ambulans, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, afet acil ve orman yangın birimleri bir arada ve koordineli şekilde 24 saat görev yapıyor.

2017 yılı verileri

2017 yılında çağrı merkezine gelen toplam çağrı sayısı 2 milyon 5 bin 300. Bunun 1 milyon 154 bin 955’i gerekli, 850 bin 345’i ise gereksiz çağrı. Merkeze gelen çağrıların yüzde 42’sini gereksiz çağrılar oluştururken, kurumlara aktarılan çağrı oranı ise yüzde 58 oldu. Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137’lik toplam çağrı sayısının 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz oldu. Çağrıların yüzde 56’sı gerekli, yüzde 44’ü gereksiz olarak belirlendi.

Asılsız ihbarla hakaret edene para cezası

2018'in ilk 4 ayında yüzde 44 gereksiz çağrı yapıldı. Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hüseyin Bal, 2017 yılında asılsız çağrı yapan bir kişinin 15 bin 200 lira para cezası kesildiğini söyledi.

“2017 yılında 2 milyon 5 bin 300 çağrı aldık ve bunun yüzde 58’i gerekli çağrı, yüzde 42’si gereksizdi. Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137 çağrıdan, 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz çağrı şeklinde oluştu. Oran ise yüzde 56 gerekli, yüzde 44 gereksiz çağrı şeklindedir. Asılsız çağrılarla ilgili idari ve adli işlemler yapılıyor. 2017 yılında asılsız çağrı yapan bir kişiye mahkeme tarafından 15 bin 200 TL para cezası kesildi. 2018 yılının ilk 4 ayında asılsız ihbarda bulunan 18 kişi hakkında işlem başlattık."

Kaynak: İHA