11 yıllık cinayetin sırrı çözüldü

Eskişehir'de 11 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp evinin bahçesindeki su kuyusuna attığı belirlenen zanlı, Sakarya'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık 2006'dan bu yana kayıp olarak aranan Hasan Çiloğlu'nun (35) en son arkadaşı Ayhan D. ile görüldüğünü belirledi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Ayhan D'nin verdiği cevaplar ve şüphe uyandıran konuşmaları, Çiloğlu'nun bulunması için çalışma başlatan polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis, Çiloğlu'nun, Ayhan D. tarafından öldürülmüş ve şüphelinin daha önce yaşadığı Erenköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesine gömülmüş olabileceğini değerlendirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle Erenköy Mahallesi Kınalı Sokak'ta Ayhan D'nin eskiden yaşadığı evin bahçesinde önceden su kuyusu olarak kullanıldığı anlaşılan ve üzeri betonla kapatılmış alan, iş makineleriyle kazıldı.

Kazı sonucunda Hasan Çiloğlu'na ait olduğu değerlendirilen kafatası, kemik ve elbise parçaları bulundu.

Zanlı Ayhan D, Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla Sakarya'da yakalandı.

Ayhan D'nin, emniyetteki ifadesinde, "Çiloğlu'ndan para alacağı bulunduğunu, bu yüzden 11 yıl önce kendisine ait evde çıkan kavga sırasında mutafağın camının kırıldığını, yerden aldığı kırık cam parçası ile Hasan Çiloğlu'nu boynundan yaraladığını, olay yerinde hayatını kaybeden arkadaşını evin bahçesindeki su kuyusuna attığını." söylediği öğrenildi.