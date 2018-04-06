11 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Bodrum açıklarındaki Karaada yakınlarında bir tekneden yardım ihbarı alması üzerine bölgeye hareket etti.
Kayalıklara çarparak su aldığı belirlenen teknedeki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bota alınan 11 kişi, 101 Nolu Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.
Kurtarılan kaçaklardan bazıları, bölgede hazır bekleyen 112 acil sağlık ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi. Su alan tekne ise kıyıya çekildi.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA