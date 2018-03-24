11 ilde Şırnak merkezli zimmet soruşturması: 10 tutuklama

Eski polis memuru S.K., Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bulunduğu 2015-2017 yılları arasında kurum mutemetliği yaptığı sırada, 643 milyon TL’yi değişik zamanlarda başka bir banka hesabına geçirdi. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 10'u tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği'nde, 2015-2017'de polis memuru olarak görev yapan S.K.'nin, kurum mutemetliği yaptığı sürede usulsüz ödeme emri belgesiyle toplam 643 milyon lirayı değişik zamanlarda başka bir banka hesabına aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri söz konusu hesaba bloke koyarak 636 milyon liranın transferi engellemiş ve Hazine'ye iadesi gerçekleştirilmişti.

7 milyon lirayı zimmetine geçirmiş

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle konuyla bağlantılı olabilecek kişiler ve hesaplar üzerinde detaylı çalışma yürütülmüş, ilgili bakanlıklardan görevlendirilen müfettişlerce hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu S.K.'nin emniyete ait kamu harcama kalemlerinden, 18 Eylül 2017 tarihine kadar kendi hesaplarına, yakınlarına ve üçüncü şahıslara, usulsüz ve sahte belgelerle Beytüşşebap Mal Müdürlüğü üzerinden para transferi gerçekleştirerek 7 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Zimmet ve suçun gerçekleşmesine kolaylık sağlayan şebekenin tamamıyla deşifresine yönelik 6 ay içerisinde yürütülen operasyon kapsamında, olayın birinci faili S.K. Ankara’da yakalanmış, sevk edildiği Şırnak'ta adli mercilerce tutuklanmıştı.

S.K.'nin FETÖ soruşturması kapsamında uzaklaştırıldığı görevine iade edildiği öğrenilmişti.

Konuyla bağlantılı tüm şüphelilerin deşifresine yönelik Şırnak, Ankara, İstanbul, Muğla, Aydın, Eskişehir, Nevşehir, Hatay, Mersin, Bayburt ve Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 28 şüpheli, "zimmet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi evrakta sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, yönetmek" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA