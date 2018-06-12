11 ilde "kripto" FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına soruşturma başlattı. "Ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Zonguldak'a getirildi, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA