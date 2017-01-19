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11 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Bayburt merkezli 10 il ve Balıkesir'de düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında 41 kişi gözaltına alındı.

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11 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı

Bayburt merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki üst yönetim yapılanmasında yer aldığı belirlenenlerin yakalanmasına yönelik Bayburt merkezli İstanbul, Trabzon, Diyarbakır, Amasya, Van, Çorum, Zonguldak, Erzurum ve Bitlis'te 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda dijital materyal bulundu.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor. 

Balıkesir 

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 28 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları iddia edilen 39 zanlı hakkında arama ve yakalama kararı çıkartıldı.

Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlı aranıyor. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, Bayburt, balıkesir
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