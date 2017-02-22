  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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11 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Van merkezli 11 ilde yürütülen operasyonda gözaltına alınan 23 polisten 11'i tutuklandı.

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11 ilde FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Van merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 polisten 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Denizli, Bursa, Antalya, Manisa, Düzce ve Konya'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen polislere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 8'i Van'da 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 polis "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden biri savcılıktaki sorgu sonrası, 11'i de etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

Etiketler: Van, fetö, polis
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