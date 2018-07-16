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11 ayrı suçtan aranan şüpheli Kırıkkale'de yakalandı

Türkiye genelinde 11 ayrı suçtan aranan firari şüpheli, Kırıkkale Balışeyh’de yakalandı.

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11 ayrı suçtan aranan şüpheli Kırıkkalede yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde işlediği 11 suçtan arama kararı çıkarılan firari İsmail Y. için operasyon başlatıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Balışeyh İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, şüpheli İsmail Y.’yi takibe aldı. Özel otomobiliyle Sulakyurt yolunda durdurulan şahıs polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık, yağmalama ve mala zarar verme gibi 11 ayrı suçtan aranması bulunan İsmail Y., sağlık kontrolü ve İlçe Emniyet Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: türkiye, sivas il emniyet müdürlüğü, Kırıkkale, firari şüpheli
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