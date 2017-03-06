11 asker gözaltına FETÖ'den gözaltına alındı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 asker gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında muvazzaf 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir, Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyonda 11 asker yakalandı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülecek.