Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 asker gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 11 askeri personele operasyon düzenledi.

Kent merkezi ile Palu ve Kovancılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2'si üsteğmen, 5'i astsubay, 4'ü er olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA